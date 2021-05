Naast Remco Evenepoel baalt ook nog een andere landgenoot na de elfde etappe van de Giro: "Een domme val heeft mijn kansen verpest"

Remco Evenepoel kende een mindere dag in de Giro woensdag, maar ook Harm Vanhoucke baalt. De renner kwam ten val in de kopgroep en heeft daardoor een cruciaal moment gemist. Uiteindelijk eindigde hij op de derde plaats.

Harm Vanhoucke was één van de drie landgenoten (samen met Lawrence Naesen en Dries De Bondt) in de vlucht van de dag in de elfde etappe van de Giro, maar een val heeft ervoor gezorgd dat hij nooit kon meedoen voor de zege.

Volgens Vanhoucke zelf zat er zeker meer in. "Het was gewoon een perfecte dag in de kopgroep... Tot de laatste 10 kilometer. Een domme val heeft mijn kansen verpest en ik miste de laatste split. Een teleurstellende derde plaats vandaag", aldus onze landgenoot op Twitter.