Twee Belgen in ruime kopgroep in de twaalfde etappe van de Ronde van Italië

Vandaag lijkt er een nieuwe kans voor de vluchters in de maak in de twaalfde etappe van de Giro. Er heeft zich dan ook een ruime kopgroep gevormd en er zijn twee landgenoten mee in de vlucht van de dag.

Er zitten 15 renners in de kopgroep en de voorsprong stijgt snel, waardoor het verschil met het peloton al meer dan vijf minuten is. De vluchters lijken dus zeker een kans te maken op de ritzege vandaag. En dat is goed nieuws voor twee landgenoten, want Dries De Bondt en Victor Campenaerts zitten in de vlucht van de dag. Andere renners om naar uit te kijken in de kopgroep, zijn George Bennett, Giovanni Visconti, Diego Ulissi en Gianluca Brambilla.