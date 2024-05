Manager onthult geheim doel van Cian Uijtdebroeks in de Giro: "Daar droomt hij van"

Vorig jaar werd Cian Uijtdebroeks achtste in zijn eerste Vuelta, dit jaar staat hij voor het eerst aan de start van de Giro.

In de Vuelta vorig jaar maakte Cian Uijtdebroeks indruk. Hij werd vijfde in de etappe met aankomst op de Tourmalet en zevende in de etappe met aankomst op de Angliru. In het eindklassement werd de jonge Belg achtste.

Deze winter maakte Uijtdebroeks de overstap van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike. Daar krijgt hij nu de kans om voor het eerst de Giro te rijden. "De insteek is vooral om te leren", zei ploegleider Marc Reef.

"We gaan zien waartoe hij de komende weken in staat is. Het vertrouwen is er echter zeker. We werken nu een aantal maanden samen, en dat bevalt erg goed. We weten steeds meer wat we aan elkaar hebben."

Jongerenklassement voor Uijtdebroeks in Giro?

Ook zijn manager Alex Carera ziet kansen voor Uijtdebroeks in de Giro. Maar de Italiaan waarschuwt wel om de verwachtingen niet te hoogt te leggen, omdat het voor Uijtdebroeks pas zijn tweede grote ronde is.

"Maar Cian wil elk jaar groeien. Een plek in de top vijf van het eindklassement zou een mooie stap voor hem zijn. Wie weet levert hem dat de witte jongerentrui wel op. Daar droomt hij van", zegt Carera. Vorig jaar werd Uijtdebroeks tweede in het jongerenklassement in de Vuelta.