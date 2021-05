Egan Bernal liet zich door Nibali niet gek maken in afdaling: "We wilden geen risico nemen"

Het roze zit nog altijd stevig om de schouders van Egan Bernal. Weer een dag dichter bij de eindzege voor de Colombiaan. In de twaalfde rit was het enkel diep in de finale opletten voor een uitval van een concurrent. Bij Ineos blijven ze koelbloedig nadenken.

Het was toch opnieuw een etappe waarin er aardig wat geklommen moest worden. "We hebben veel hoogtemeters gedaan", bevestigt Bernal. "Het was een lastige dag voor iedereen. We zijn blij omdat ik veilig en wel over de meet ben geraakt."

Bij de grote namen was er enkel op het einde een versnelling van Ciccone en Nibali. "Ze vielen aan bergop. De motor reed nog dicht bij hen, we reden de kloof snel dicht. Nibali ging er dan opnieuw voor in de afdaling, maar we wilden geen risico nemen. We hebben het goed gedaan." Nibali mocht die vijftiental secondjes wel pakken. Niets aan de hand voor de leider in de Giro.

GEMAKKELIJKE DAGEN BESTAAN NIET

Met nu een sprintersetappe voor de boeg komt zijn leiderstrui zeker nog niet meteen in het gedrang. "Soms zijn dit de moeilijkste ritten. Voor klassementsmannen is er in een grote ronde geen gemakkelijke dag. We moeten heel gefocust zijn."