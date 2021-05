Remco Evenepoel plaatst offday in perspectief: "Dit is geen schande, ik ben van plan om de Giro uit te rijden"

Remco Evenepoel heeft aan de ploegbus een woordje uitleg gegeven na een rit die voor hem heel moeilijk bleek te zijn. Hij kon alles wel in zijn perspectief plaatsen, ook al kwam hij pas 24 minuten na de ritwinnaar over de streep. Een opgave is volgens hem niet aan de orde.

"Ik had voor mezelf geen verwachtingen, het waren vooral jullie die aan het dromen waren", kaatste Evenepoel de bal terug naar de pers. "Dit is geen schande", zei hij onder de microfoon van onder meer Sporza en Eurosport. "Ik heb maar twee maand getraind. Ik denk niet dat iemand die twee maanden traint vooraf kan verwachten om drie weken top te zijn. Ik ga genieten van de rustdag."

Evenepoel had wel al in de mot dat deze Giro bij hem steeds meer begon door te wegen. "Ik voel het gewoon elke dag minder en minder worden. Het was 'op' op het moment dat het moest gebeuren. Dit is een leerproces en ik ga het meenemen naar volgend jaar." Uit de koers stappen behoort niet tot zijn intenties. "Ik ben sowieso van plan om de Giro uit te rijden."

OPEENSTAPELING VAN INSPANNINGEN

Dan dient nu ook de analyse te volgen van wat er juist gebeurde. "Het is gewoon een opeenstapeling van diep te moeten gaan. Misschien waren die inspanningen allemaal iets te veel voor mijn lichaam. We wisten dat dit kon gebeuren. We hoopten daar niet op, maar als het er is, dan is het er."

Ziet hij nog een mogelijkheid om toch nog voor ritwinst te gaan als hij goed kan herstellen? "Als ik een paar dagen op het gemak kan doen en ik kan er een rit uitkiezen, kan dat zeker gebeuren. Natuurlijk hebben we iemand in de top tien die voor mij heeft gewerkt", verwijst Evenepoel naar de tiende plaats van Almeida. "Ik ga die rol even graag op mij nemen."