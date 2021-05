Deense kampioene klopt Lucinda Brand en Lotto Kopecky in eerste etappe Lotto Thüringen Tour

De enige koers van de dag: de eerste etappe in de Lotto Thüringen Tour bij de dames. Lotte Kopecky was één van de rensters die zich daarin liet opmerken. De overwinning was echter niet voor de Belgische kampioene, wel voor de Deense Norsgaard.

Na een kleine dertig kilometer scheurde het peloton in stukken. Eerst scheidde een groep van tien rensters zich af van de rest. Die kopgroep zou later nog aandikken tot een zeventiental rensters. Daarbij een aantal mooie namen met Pieters, Majerus, Norsgaard, Deignan, Brand en ook de Belgische dames Valerie Demey en Lotte Kopecky. Bij aanvang van de laatste tien kilometer had deze groep een voorsprong van zo'n veertigtal seconden op het peloton. Die bonus groeide nog lichtjes: de winnares zat dus vooraan. Uiteraard zouden ze niet alle zeventien zomaar bij mekaar blijven. In de slotkilometers kwamen er demarrages en moesten enkele vluchtsters lossen. KOPECKY NOG NET OP PODIUM Bij het ingaan van de laatste anderhalve kilometer waren ze nog met zijn negenen vooraan. Het was Emma Norsgaard van Movistar die naar de overwinning spurtte. Lucinda Brand en Lotte Kopecky moesten genoegen nemen met respectievelijk plaats twee en drie.