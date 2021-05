Froome keert terug naar de koers waar het in 2019 misliep: "Sommigen zullen nooit koersen na dit soort breuken"

Sinds 2019 is het een weg met horten en stoten die Chris Froome dient af te leggen. Met eerst een lange revalidatie en dan zijn pogingen om terug op niveau te komen. Sinds hij die tijdrit in de Dauphiné in 2019 ging verkennen, is elke dag een gevecht. Froome keert dit jaar terug naar de Dauphiné.

"Ik ben nog niet op het niveau om met de besten mee te doen, maar ik geraak er stilaan wel", zegt Froome in een gesprek met de RAI. "Ik ben op dit moment met de ploeg iop de Teide in Tenerife. Er zijn hier veel ploegen aan het trainen voor de Tour. Na dit trainingsblok zal ik de Dauphiné en de Tour rijden, als alles goed gaat." Terug naar de Dauphiné dus, de koers waar hij al die ernstige breuken opliep. "Sommigen zullen nooit meer koersen na het oplopen van dit soort breuken. Ik ben heel gelukkig dat ik de kans krijg om weer op het hoogste niveau in het peloton te koersen." Het duurt langer dan ik dacht Alleen: in wedstrijden hebben we Froome nog niet zijn niveau van weleer zien benaderen. "Het duurt langer dan ik dacht, maar ik werk harder dan ooit. Ik maak nu meer werkuren dan ooit tevoren, dus het is moeilijk, het is een heel lang proces. Ik ben mijn motivatie niet kwijt. Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn en dat ik mezelf nog harder zal moeten pushen. Ik ben optimistisch dat ik er wel zal geraken als ik de arbeid lever."