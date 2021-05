Eindbalans van de Giro: Dries De Bondt wint twee klassementen, Bernal en Sagan hebben de trui die ze wilden

Aan het eind van de Giro was er de traditionele ceremonie, met Dries De Bondt die als winnaar van twee klassementen ook mee het podium op mocht. Dan mag je zeggen dat je eerste grote ronde meer dan geslaagd is. Het belangrijkste klassement werd zoals bekend gewonnen door Egan Bernal.

Egan Bernal had zijn zaakjes finaal wel onder controle en pakte met een voorgift van ongeveer anderhalve minuut voorsprong op Damiano Caruso de eindzege. Ook Simon Yates mocht als nummer 3 mee op het podium. Opvallend: Almeida steeg door een goede tijdrit nog naar plek zes en kwam welgeteld 0,05 seconde tekort om de top vijf te halen. We geven u de volledige top tien mee.

Algemeen klassement:

1. Bernal

2. Caruso 1'29"

3. S. Yates 4'15"

4. Vlasov 6'40"

5. Martinez 7'24"

6. Almeida 7'24"

7. Bardet 8'05"

8. Carthy 8'56"

9. Foss 11'44"

10. D. Martin 18'35"

Bernal komt op zijn 24ste nog altijd in aanmerking voor het jongerenklassement en dus was ook de witte trui voor hem. Vlasov en Martinez waren de andere jonge klassementsmannen die charmeerden.

Jongerenklassement:

1. Bernal

2. Vlasov 6'40"

3. Martinez 7'24"

De paarse puntentrui, oftewel de maglia ciclamino, is dan weer voor Peter Sagan. Met Ewan, Merlier en Nizzolo die allen met een ritzege uit de Giro stapten, werd er de Slovaak niet veel in de weg gelegd. Sagan kende weinig moeite om Cimolai en Gaviria af te houden.

Puntenklassement:

1. P. Sagan 136 punten

2. Cimolai 118 punten

3. Gaviria 116 punten

De blauwe bergtrui ging naar een renner die er de hele Giro erg veel moeite voor deed: Geoffrey Bouchard. De Fransman pakte de bergtrui al vroeg en hield stand tot in Milaan.

Bergklassement:

1. Bouchard 184 punten

2. Bernal 140 punten

3. Caruso 99 punten

Dries De Bondt viel dus ook twee keer in de prijzen en dat heeft hij in de eerste plaats te danken aan het feit dat zijn tricolore zo vaak in beeld was. De Bondt ging vaak mee in de aanval en dat levert hem de prijs van de superstrijdlust op.

Klassement superstrijdlust:

1. De Bondt 53 punten

2. Bernal 51 punten

3. Pellaud 39 punten.

Voor de tussensprinten is er in de Giro een apart klassement. De Bondt liet niets liggen en graaide tijdens zijn ontsnappingen alles mee wat hij kon: een attitude die verdiend om beloond te worden. Eigenlijk een soort tweede strijdlustklassement dat dus ook naar De Bondt gaat.

Klassement tussensprinten:

1. De Bondt 70 punten.

2. Marengo 64 punten

3. Pellaud 53 punten

Ten slotte was er nog een collectieve onderscheiding voor Ineos Grenadiers, dat met bijna een halfuur voorsprong de beste ploeg was.

Ploegenklassement:

1. Ineos Grenadiers

2. Jumbo-Visma 26'52"

3. DSM 29'09"