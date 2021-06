Lotto-Soudal vindt dat ze te weinig respect krijgen: "We worden vergeleken met Deceuninck-QuickStep"

Ploegmanager John Lelangue vindt dat de perceptie over de ploeg van Lotto-Soudal vaak te vertekend is ten opzichte van de werkelijkheid.

Lotto-Soudal haalde dit seizoen al acht overwinningen binnen. Het is daarmee de achtste op de lijst van meest succesvolle ploegen. Toch krijgt de ploeg daar niet het nodige respect voor. "In België, en meer bepaald in Vlaanderen, worden we nog te vaak vergeleken met Deceuninck-Quick Step terwijl onze filosofieën en projecten totaal verschillend zijn”, zegt John Lelangue aan La Dernière Heure.

Hij verwijst naar de ritzege van Brent Van Moer in de Dauphiné. “Ons DNA is om te trainen, om jonge renners de kans te geven om te groeien binnen onze structuur. Dus wanneer Brent Van Moer, afkomstig uit onze U23-structuur, de gele trui pakt na een geweldige prestatie in het Critérium du Dauphiné, vind ik dat we met recht trots mogen zijn op wat we doen en blij mogen zijn dat we kunnen rekenen op partners die ons steunen in onze filosofie!”

Specifieke doelstellingen, dat is wat Lotto-Soudal wil halen. “We weten dat we het eindklassement van de Franse etappekoers niet zullen winnen, dus is de beste manier om de wedstrijd te rijden niet om aan te vallen? Om dingen te proberen en te durven, ook al zijn ze niet altijd succesvol? Volgens mij is dat hoe je je werk leert.”