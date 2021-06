Lucinda Brand verlengt haar overeenkomst bij Trek-Segafredo

Wereldkampioen veldrijden Lucinda Brand heeft haar contract bij Trek-Segafredo verlengd met twee jaar.

Haar contract loopt tot 2023, zo maakte Trek-Segafredo dinsdag bekend. In het veld komt ze ook de komende twee jaar uit voor Baloise Trek-Lions.

Brand, bijna 32 ondertussen, was afgelopen weekend nog de eindwinnaar in de Lotto Thüringen Ladies Tour. Ze won er ook twee ritten. In Oostende pakte ze de wereldtitel veldrijden.

"Ik ben heel blij met het vertrouwen dat de ploeg in mij stelt", vertelt Brand. "Ik mik op nog meer overwinningen voor het team en kijk al uit naar mijn eerste deelname aan de Giro."