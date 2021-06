Remco Evenepoel komt terug op Giro: "Beklaag het van de roze trui"

VTM volgde Remco Evenepoel drie weken lang tijdens zijn debuut in de Giro d'Italia. Een terugblik die vooral pijn doet als het over de roze trui gaat.

De situatie was verre van ideaal voor Remco Evenepoel na een lange afwezgheid in het peloton, maar toch waren de verwachtingen enorm hoog. “Je moet een perfecte voorbereiding hebben om een perfecte grote ronde te rijden", vertelt hij in ‘Ik ben Remco’.

De hype werd dan ook vooral van buitenaf gevoed. “Met een korte aanloop kun je gewoon niet capabel zijn om op het allerhoogste niveau drie weken lang hypergeconcentreerd elke etappe te rijden. Dat vergt energie en daar was mijn lichaam niet klaar voor. De natuur heeft geantwoord. Ik heb nog wat tijd, het komt wel goed.”

Toch lag de roze trui binnen handbereik. “Ik mag blij zijn met die eerste tien dagen. Je kan misschien stellen dat ik de leiderstrui heb laten liggen en op dit moment beklaag ik me dat ook een beetje, maar toen hadden we nog een ander idee over de wedstrijd”, besluit Evenepoel.