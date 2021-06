🎥 John Degenkolb laat zich niet vangen in Zwitserland: "Uit ervaring weet ik dat het superzwaar gaat zijn"

John Degenkolb zal zich na al die jaren in het peloton niet rap in de luren laten leggen. In Zwitserland is het zogezegd de gemakkelijkste rit uit de hele rittenkoers, die derde etappe. Desondanks is de Duitser van Lotto Soudal zeer op zijn hoede.

Velon CC had met hem een gesprek voor aanvang van de rit. "Het ziet er uit als een gemakkelijkere etappe, maar uit ervaring weet ik dat het superzwaar gaat zijn. Het gaat de hele dag op en af. Op het profiel van de etappe staan er slechts twee gecategoriseerde beklimmingen. Toch komt er nog veel klimwerk bij kijken."

Degenkolb waagt zich aan een kleine prognose voor het wedstrijdverloop. "Volgens mij is er een grote kans dat de ontsnapping voorop blijft. Het hangt er natuurlijk van af wie er in zit. Als bepaalde vluchters ver genoeg staan in het klassement, kunnen ze hen wel laten gaan. Als belangrijke klassementsmannen in de vlucht zitten, moeten de klassementsploegen controleren."

"There's a big chance a breakaway can make it to the finish."@Lotto_Soudal's @johndegenkolb assesses the possible outcomes on @tds Stage 3 🎥

Die ploegen konden volgens Degenkolb maar beter hopen dat ze niet volledie dag aan de bak moesten. "Het is supermoeilijk om te controleren, want het gaat de hele dag op en af. Het gaat zeker een interessante rit worden", besluit de 32-jarige ancien.