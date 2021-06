Bahrein viert twee keer op één dag en vooral Mäder groeit steeds meer uit tot winnaar: "Dat was perfect"

Voor de mannen van Bahrein Victorious is het wel een hele fijne zondag geweest. Gino Mäder won de slotetappe in de Ronde van Zwitserland en Phil Bauhaus deed hetzelfde in de Ronde van Slovenië. Twee keer feest dus, ook al was het op heel verschillend terrein.

Van Gino Mäder is het geweten dat hij een straffe klimmer is en dat is hij regelmatiger aan het omzetten in een overwinning. In de Giro behaalde de Zwitser al een ritzege en nu ook in de Ronde van Zwitserland. "Ik had uitgekekeken naar de rit. Ik wilde de koers in mijn eigen land afsluiten met een overwinning. Wout Poels zat in de ontsnapping, Hermann Pernsteiner maakte de oversteek. Zo hadden we twee renners voorin. Dat was perfect."

Mäder was in de wolke over het werk van de volledige ploeg. "De andere ploegmaats hielpen me met bevoorrading en mentale steun. Ze brachten me in perfecte positie aan de voet van de laatste klim." Vervolgens kon hij het zelf afmaken na een sprint tegen Michael Woods.

Een heel ander wedstrijdverloop in Slovenië, waar de laatste rit uitdraaide op een massasprint. Phil Bauhaus was sneller dan de rest en behaalde zijn tweede etappezege. "Het is ongelooflijk. De ploeg deed weer een fantastische job. We gingen voluit in de laatste twee kilometer. Haussler, mijn lead-out man, bracht me in positie in de laatste tweehonderd meter. Ik kon dan in ideale omstandighedenn aan mijn sprint beginnen."