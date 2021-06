Campenaerts noemt de grote favorieten voor het BK tijdrijden en rekent zichzelf daar niet bij

Victor Campenaerts gaat woensdag van start op het Belgisch Kampioenschap tijdrijden in Ingelmunster.

Campenaerts moest tijdens de eerste rit van de Baloise Belgium Tour opgeven na de openingsetappe. Op 6 kilometer van het einde kreeg hij af te rekenen met lichamelijke klachten. Campenaerts kreeg krampen en had ook last van de kniepees die hem in de Giro al zorgen baarde. Ondertussen lijkt hij klaar om weer te koersen, maar hij rekent zich niet tot de favorieten op het BK.

"Het gaat de goede kant op met mijn kniepees. Die eerste rit van de Baloise Belgium Tour verliep zeer intens. Ik ben daar totaal over de limiet gegaan. Wilde ik enige rol van betekenis spelen in de daaropvolgende tijdrit, dan moest ik me terdege opwarmen op de rollen. Ik voelde dat de pees, aan de onderkant van de knie, heel gevoelig was en reageerde op mijn inspanningen van de dag voordien. Wij namen toen geen enkel risico en ik besloot om me terug te trekken uit de Ronde van België. Ik heb immers nog een pak doelen dit seizoen en wou die niet hypothekeren", stelt Victor Campenaerts.

In 2016 en 2018 was Campenaerts al Belgisch Kampioen tijdrijden.. "Ik kan woensdag geen rol van betekenis spelen. Ik start zonder ambitie, laat me daar wel in wezen. Ik heb dit seizoen, in tegenstelling tot andere jaren, ook niet zoveel gereden op de tijdritfiets. In de huidige omstandigheden kan je van mij geen favoriet maken. Die rol is weggelegd voor Yves Lampaert, Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder. Ik wil deze tijdrit afwerken als training in functie van komende zondag, het BK op de weg", besluit Campenaerts.