🎥 Ingelmunster wordt zot na triomf van volksheld: "Forza Lampaert!"

Wie er niet bij was in Ingelmunster, heeft iets gemist. Het was ware 'Lampaert-mania'. Even zot worden - het was ongetwijfeld geleden uit een tijdperk waarin corona nog niet bestond - deed deugd voor al de fans van de West-Vlaamse wielrenner, die nu helemaal een volksheld is.

Vanaf het moment dat het duidelijk werd dat Yves Lampaert echt Belgisch kampioen tijdrijden was, brak het volksfeest compleet los. Door mensen van 'Forza Lampaert' werd hij letterlijk op handen gedragen. Forza Lampaert. Het is de naam van zijn supportersclub, maar ook een leuze die nog nooit zo waar is geweest als op 16 juni 2021. Wat zat er fors op. En wat was de vreugde groot. In de aankomstzone was in principe geen publiek toegelaten. Supporters van Yves Lampaert vonden - alweer letterlijk - een achterppoortje om toch in de buurt van het podium te geraken. Daar werden dan wel hekken geplaatst om ze enigszins op afstand te houden, maar ze hadden wel zicht op het podium. Tijdens de podiumceremonie volgden dan ook nog meer vreugdetaferelen. "Yves, Yves, Yves", klonk het. Of ook wel: "Forza Lampaert!" En dat uiteraard niet voor het laatst. Vervolgens werd de Brabançonne gespeeld, zoals de traditie dat wil na een Belgisch Kampioenschap. Yves Lampaert was zichtbaar geëmotioneerd. Klik HIER om nog een filmpje te bekijken.