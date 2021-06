Grote baas ISN twijfelt niet aan Froome en wil volgend jaar voor Tourzege strijden: "Nog nooit zo'n werkethiek gezien"

ISN haalde Chris Froome binnen om met hem de Tour te winnen. Dit jaar gaat het alvast niet gebeuren, want Froome gaat enkel mee als wegkapitein. Hij is nog niet op niveau om in aanmerking te komen in een klassement. Dat betekent niet dat zijn ploeg hem opgeeft.

De sterke man bij Israel Start-Up Nation, Sylvan Adams, heeft ht bij Cyclingnews over de situatie van Froome. "Iedereen, inclusief Chris, hoopte dat hij verder zou staan, maar zijn opgelopen blessures waren zeer ernstig. Hij gaat niet meedoen voor de prijzen in de Tour van dit jaar, maar we zullen zien hoe het later dit jaar gaat."

MOGELIJK KOPMAN IN VUELTA

Adams heeft de hoop dus niet verloren dat Froome alsnog weer die ronderenner van weleer kan worden. "Misschien is hij fit genoeg om onze kopman te zijn in de Vuelta. We verwachten dat hij zal strijden voor de zege volgend jaar in de Tour."

Israel Start-Up Nation investeerde natuurlijk fel in Froome, zowel qua loon als qua begeleiding. Dreigt het geen dure rekening zonder resultaat te worden? "Het is nog te vroeg om het te hebben over de 'return' van onze investering. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit zo'n werkethiek gezien als die van Chris. Hij is een echte kampioen. Je wint niet vier keer de Tour, of zeven keer een grote ronde, puur op talent."