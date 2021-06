Renners van Deceuninck-Quick.Step reageren enthousiast op langetermijndeal met Specialized: "Brilliante machines"

Normaal liggen de renners van een ploeg niet zozeer wakker van de overeenkomsten die met bepaalde partners worden afgesloten, maar hier ligt het anders. Bij Deceuninck-Quick.Step zijn ze duidelijk zeer tevreden met het fietsmateriaal waar ze beroep op kunnen doen.

Dan spreekt het ook voor zich dat je dat zo wil houden. Pieter Serry gaf op sociale media te kennen blij te zijn met de extra lange verbintenis met Specialized. Ook Mauri Vansevenant en Jannik Steimle vonden het 'schitterend nieuws'.

Michael Mørkøv ging nog een stapje verder. "Geloof het of niet, maar na elf jaar op een Specialized-fiets vind ik het enorm boeiend om mijn leven als wielrenner verder te zetten op deze briljante machines." Deceuninck-Quick.Step is één van de weinige teams die met Specialized rijdt. Dat gaat dus zeker nog duren tot 2027.

