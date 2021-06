"Eerste anderhalve week wordt circus van der Poel" en "Dat wil de ASO niet opnieuw"

De Tour de France kan eindelijk gaan beginnen. En dus wordt het uitkijken naar wat dat allemaal met zich mee zal brengen.

"Ik denk dat de eerste anderhalve week circus van der Poel wordt", aldus Thijs Zonneveld in Het Laatste Nieuws.

Populairste renners

"Ik denk dat ze bij de ASO toch kijken naar de populairste renners. Dat zijn Alaphilippe, van Aert, van der Poel en dan nemen ze Sagan er nog bij."

"Daar hebben ze die eerste aankomst voor gemaakt. Ze willen een van die mannen de eerste dagen in het geel zien en ook de dagen erna. Teunissen twee jaar geleden in Brussel? Dat was een ramp die de ASO niet meer wil."