Intermarché-Wanty-Gobert komt met update over Maurits Lammertink: "Hij klaagt nog over hoofdpijn, maar herstel gaat de goede kant op"

Goed nieuws rond de 30-jarige Maurits Lammertink. Het zou namelijk opnieuw beter gaan met de Nederlandse renner. Hij werd enkele dagen geleden aangereden door een scooter, maar het herstel gaat de goede kant op.

Intermarché-Wanty-Gobert gaf namelijk meer uitleg op sociale media over de situatie van Lammertink. "Na een paar moeilijke dagen gaat zijn herstel de goede kant op. Hij klaagt nog steeds over hoofdpijn maar is niet meer misselijk, wat bemoedigend is", aldus de wielerploeg.

We have positive news about Maurits Lammertink ⬇️



After a few difficult days, his recovery is going in the right direction. He is still complaining about headaches but does not have nausea anymore, which is encouraging.