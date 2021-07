Pogačar beleefde al een stresserende dag: "Gevaarlijk om Van der Poel en Van Aert zeven minuten te laten wegrijden"

Opluchting bij Tadej Pogačar. Het tijdsverlies ten opzichte van Van der Poel en Van Aert is al bij al minder dan aanvankelijk gevreesd. Carapaz heeft geen tijd gepakt, die werd in de slotmeters teruggegrepen. Geen man overboord dus, maar Pogačar is dan toch kwetsbaar.

Het komt er op hem voor aan dat hij en zijn ploeg zich niet in slaap laten wiegen, nu ze er zo goed voor staan. Hij wilde niet dat Van der Poel en Van Aert in de vlucht zaten. "Het was een ongelukkig moment toen de ontsnapping vertrok, dat was een beetje onze fout. Zowel Van der Poel en Van Aert zijn heel sterk, het is gevaarlijk om hen zeven minuten te laten wegrijden, zelfs met alle bergen die er nog zitten aan te komen."

Het was dus achtervolgen geblazen voor UAE. "We probeerden onmiddellijk om de kloof te dichten, maar we slaagden er niet in. Nadien deden we wel een uitstekende job, zodat de kloof niet te groot werd." Pogačar gaat niet aan het twijfelen over zijn team, zo benadrukt hij. "Ik weet dat ik een sterke ploeg heb. We zijn niet de enige ploeg die heeft afgezien. Ook voor mij was het een uitdagende rit: ik zat vaak in de wind."

GEMENGDE GEVOELENS

De Tourwinnaar van 2020 had ook aandacht voor de andere zaken die we onthouden van deze rit: de ritwinst voor Mohorič en het feit dat Roglič zeker de Tour niet gaat winnen. "Ik heb gemengde gevoelens over wat er gebeurd is met mijn landgenoten. Matej Mohorič heeft de overwinning beet waar hij al zo lang naar streefde, ik ben blij voor hem. Anderzijds kan ik mij inbeelden hoezeer Primož Roglič moet afzien na zijn val."