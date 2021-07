Bauke Mollema soleert naar ritwinst in Tour de France na knap huzarenstukje

Ashleigh Bart is er voor de eerste keer in haar carrière in geslaagd om het grandslamtoernooi van Wimbledon te winnen.

Een overgangsetappe pur sang kregen de renners voorgeschoteld. En velen wilden dan ook in die vlucht zitten, na 2u koers was er nog geen vlucht weggeraakt. Uiteindelijk lukte het Woods, Poels en Cattaneo dan toch. Uit de achtergrond kwamen onder andere Mollema, Higuita, Konrad, Martin, Fraille... (zonder Belgen) bijsluiten.

Onderweg streden Poels en Woods voor de bolletjestrui, die aan de start van de etappe nog in handen was van Nairo Quintana. Aan het einde van de rit mocht de Canadees Woods naar het podium gaan om die trui in ontvangst te nemen.

Huzarenstukje

Op 40 kilometer van de finish in Quillan, besloot Mollema de knuppel in het hoenderhok te gooien en aan te vallen. Niemand zat op het wiel van de Nederlander van Trek-Segafredo die aardig doorstoomde. Op de top van de laatste beklimming van de dag (2e categorie) had hij nog een minuut voorsprong op een viertal achtervolgers.

Mollema keek niet meer achterom in de afdaling en bleef ook op het vlakke nog goed doormalen, goed voor zijn tweede etappe-overwinning ooit in de Ronde van Frankrijk. De favorieten onderhielden een aardig tempo in het peloton maar kwamen als grote groep over de finish.