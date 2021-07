Jumbo-Visma wint rit met klimmer die vorig jaar in de Tour al indruk maakte, Van Aert mengt zich in strijd om de bollen

Een zware Pyreneeënrit kreeg het Tour-peloton voor de wielen. Wout van Aert schrikte er niet voor terug om weer een hele actieve rol op te nemen. Van Aert lijkt ook aan de bolletjestrui te denken en deed hiervoor goede zaken. Zijn ploegmaat Kuss won de rit.

Bolletjestrui Woods opende de debatten en ook De Gendt toonde zich een paar keer. Het was de aanzet tot het vormen van een grote ontsnapping met 32 vluchters. Met ook nog twee andere Belgen als Teuns en Van Aert in die groep. Nog andere klinkende namen als Alaphilippe, Quintana en Nibali waren mee.

Op de Montée de Mont-Luis toonde Van Aert zich ook actief in de strijd om de bergpunten, een klassement waar hij mee voorin staat sinds de rit over de Ventoux. Poels kwam als eerste boven, maar Van Aert graaide als tweede ook nog een pak punten mee. Op de Col de Puymorens bereikte Van Aert wel als eerste de top.

VAN AERT OP VIER PUNTEN VAN BOLLENMAN POELS

Na het oversteken van de grens met Andorra stond de Port d'Envalira op het programma. Daar knalde Quintana weg van de rest, Van Aert spurtte achter hem naar plek twee. Daardoor staat de Belgische kampioen in het bergklassement nu derde op vier punten van leider Poels. Na die klim liet Quintana zich opnieuw inlopen.

Ondertussen was er al een grote uitdunning verwezenlijkt, zowel in de kopgroep als in de groep der favorieten. De Gendt was er vooraan al niet meer bij. Op de Col de Beixalis kon de strijd dan helemaal losbarsten. Dat zou ook te beklimming te veel worden voor Teuns en Van Aert.

KUSS TE STERK VOOR VALVERDE

Geen man overboord voor Jumbo-Visma, want de explosive Kuss was in zijn dagje en vertrok met 19 kilometer te gaan solo. Tweede man in koers op dat moment was Alejandro Valverde. Bij de klassementsmannen plaatste Carapaz zijn aanval, voorbereid door zijn ploegmaats bij Ineos. Slechts een kransje klimmers bleef volgen. Guillaume Martin bijvoorbeeld was al op achtervolgen aangewezen.

Ook Pogačar, Vingegaard en Urán kwamen zelf met een versnelling. Zij finishten samen met Carapaz wel in hetzelfde groepje, met onder andere ook Van Aert erbij. In de afdaling hield Kuss goed stand ten opzichte van Valverde. Kuss maakte vorig jaar al indruk als helper van Roglič, maar stond dit jaar in de schaduw van Vingegaard en Van Aert. Met de ritzege in Andorra la Vella heeft de Amerikaan nu een mooie prijs te pakken.