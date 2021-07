Wereldbeker veldrijden vervolledigd met manche in Italië en in Nederland

De laatste hand is gelegd aan de Wereldbeker veldrijden voor het komende seizoen. Met een manche in Italië en één in Nederland, ligt de WB-kalender volledig vast. Ook in Val di Sole en in Rucphen duiken de crossers het veld in in het kader van de Wereldbeker.

Dat hebben de UCI en Flanders Classics aangekondigd. Beide manches zullen dit jaar nog plaatsvinden in de maand december. Op 12 december zal er gecrosst worden in Val di Sole. Een kleine week later, op 18 december, worden de veldrijders verwacht in Rucphen. NA MOUNTAINBIKERS OOK CROSSERS IN VAL DI SOLE Val di Sole was al vaak het decor voor een mountainbikewedstrijd. Voor de veldrijders is het de eerste keer dat ze naar daar trekken. Een nieuwe cross op de kalender is altijd een interessant gegeven. In Rucphen werd er al vaker gecrosst, onder andere op een NK, maar het is de eerste keer dat het deel uitmaakt van de Wereldbeker. Vorig seizoen won Wout van Aert de Wereldbeker, voor Mathieu van der Poel en Michael Vanthourenhout. Het was echter een fel ingekorte Wereldbeker. Door corona stonden er toen slechts vijf manches op het programma.