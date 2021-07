Wout van Aert tevreden over Tour en wil nog meer moois bereiken in 2021: "Ik ben op een supergoed niveau geraakt"

Op de rustdag in de Tour komen de prominente figuren aan het woord en daar hoort Wout van Aert zeker bij. Van Aert verbeterde in de loop van de Tour, verbaasde met een verbluffende ritzege en kijkt nu uit naar al het moois dat er nog kan aankomen.

Hoe analyseert Van Aert zelf zijn huidige vorm. "Ik ben nu een stuk beter dan op het Belgisch Kampioenschap", stelt de Belg van Jumbo-Visma. "In de bergritten kan ik lang mee bergop. Ik herstel ook zeer goed. Het zit dus in het algemeen wel goed, denk ik."

Ik ben zeker nog niet verzadigd

Zijn ritzege in de Tour heeft hij al op zak, dus is het al stilletjes uitkijken naar de Olympische Spelen. "Ik denk wel dat ik deze vorm kan doortrekken tot in Tokio. Ik ben op een supergoed niveau geraakt. Het lijkt voor mij alsof ik dit seizoen nog maar pas begonnen ben met koersen. Ik ben zeker nog niet verzadigd."

Inmiddels is ook het nieuws gekomen dat op die Olympische Spelen geen toeschouwers toegelaten zullen zijn. "Dat zijn we al gewoon van vorig jaar, al zal het toch weer aanpassen zijn. Ondertussen staan er al terug meer supporters langs de kant van de weg. In Tokio is het dan plots weer zonder fans, dat zal toch weer wennen worden."