Aanval van Jasper Stuyven in openingsfase zestiende Touretappe is tevergeefs

Altijd interessant als Belgen in de aanval trekken in de Tour de France. Jasper Stuyven nam die rol op zich in het begin van de zestiende etappe, waarin de renners over de Portet d'Aspet moeten. Stuyven koos ervoor om vroeg in het offensief te gaan, maar het leverde helaas niets op.

Jasper Stuyven is in deze Tour de France behoorlijk goed aan het klimmen. De zestiende etappe kon dus wel iets voor hem zijn. Weliswaar staat er een steile klim als de Portet d'Aspet op het programma, maar die ligt wel ver van de finish. Indien hij in de goede ontsnapping zou zitten, kon er nadien misschien nog wel wat mogelijk zijn.

IN ACHTERVOLGING OP ASGREEN

Het waren ook regenachtige omstandigheden kort na het vertrek, waardoor verschillende renners nog wel een regenjack aanhadden. Zo ook Jasper Stuyven. Dat wilde niet zeggen dat hij talmde om in de aanval te gaan: Stuyven ging samen met Casper Pedersen in de achtervolging op Kasper Asgreen, die eerder al was weggereden.

Probleem was dat de Deen van Deceuninck-Quick.Step al een behoorlijke bonus had opgebouwd. Stuyven en Pedersen waren op meer dan een minuut van Asgreen aan het rijden, terwijl ook het peloton nog redelijk dicht in de buurt was. Even verderop waren Stuyven en Pedersen eraan voor de moeite. Asgreen zette zijn strijd wel nog voort en ongetwijfeld duiken er ook nog andere namen op aan het firmament.