Bloedtransfusies blijven probleem en ook epo weer in volgens Belgische dopingjager: "Laatste 2 maanden veel gevallen"

De strijd tegen bloedtransfusies en epo in de sportwereld gaat verder. Volgens Belgische dopingjager Peter Van Eenoo zijn er recent heel wat atleten die voor het gebruik van epo tegen de lamp liepen. De strijd tegen doping zit in een belangrijke fase, omdat er opnieuw meer getest wordt.

Zeker vorig jaar kon er door de coronacrisis amper testen worden uitgevoerd. "Er is een tijd niet gecontroleerd en we weten dat epo een product is dat heel hard helpt en waar sommigen nog steeds niet kunnen afblijven. De laatste 2 maanden hebben we heel veel epo-positieve gevallen gehad", meldt Van Eenoo in een gesprek met Sporza.

Hij komt ook met aantallen. "Normaal hebben we er een drietal op een jaar, nu zitten we al aan 7 op een paar maanden." Het aantal testen zijn ineens weer omhoog gegaan en daar hadden sommige valsspelers zich niet aan verwacht. "Daardoor zijn mensen betrapt die dachten dat de testen nog in het stadium van vorig jaar zaten."

MAZEN IN HET NET

Al blijft het soms moeilijk voor antidopingorganisaties om bij atleten langs te gaan. Naast epo blijft bloeddoping een probleem en dan vooral de autologe bloedtransfusies. "Dat is helaas niet rechtstreeks te detecteren. Enkel via het bloedpaspoort, omdat we dan schommelingen kunnen zien in de bloedwaarden. Daar zitten nog een aantal mazen in het net."