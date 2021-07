Zware bergetappe in de Tour de France vandaag: hoe staat het algemeen klassement en het bergklassement ervoor? Een overzicht

In het algemeen klassement is het in de strijd voor de gele trui op dit moment niet zo spannend, maar voor de overige podiumplaatsen is er wel nog een helse strijd aan de gang. Ook voor het bergklassement staat er vandaag een cruciale etappe op het programma.

Met twee beklimmingen van eerste categorie en een slotklim van buiten categorie staat er zowel in het algemeen klassement en in het bergklassement heel wat op het spel. De strijd voor de gele trui lijkt echter al voorbij, want Tadej Pogacar heeft meer dan vijf minuten voorsprong op zijn eerste achtervolger Rigoberto Uran. Toch is de strijd voor het podium wel enorm spannend. Zo staat Uran op 5 minuten en 18 seconden van Pogacar, maar Vingegaard staat op de derde plaats op 5 minuten en 32 seconden van de Sloveen. Ook Carapaz maakt nog kans op het podium, want hij volgt op maar één seconde van Vingegaard. Ook O'Connor en Kelderman lijken nog aanspraak te kunnen maken op het podium. O'Connor volgt op 5 minuten en 58 seconden van Pogacar, terwijl de Nederlander Kelderman op de zesde plaats terug te vinden is op 6 minuten en 16 seconden van de leider. Bergklassement Ook voor het bergklassement is het vandaag een cruciale etappe. Wout Poels staat voorlopig aan de leiding met 74 punten, maar hij wordt op de voet gevolgd door Michael Woods (66 punten) Nairo Quintana en Wout van Aert (allebei 64 punten). Ook Bauke Mollema maakt met 41 punten nog kans op de bolletjestrui.