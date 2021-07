Bram Tankink laat zich uit over de opmars van Jonas Vingegaard: "Dat hadden ze bij Jumbo-Visma niet verwacht"

Jonas Vingegaard is hot in de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma is gebombardeerd tot kopman na het wegvallen van Primoz Roglic en de jonge renner staat nu op een knappe tweede plaats in het algemeen klassement.

Ook Bram Tankink is wel verrast door de prestaties van Vingegaard. De Nederlander denkt ook dat Jumbo-Visma, de ploeg van Vingegaard, is verrast en hij legde in het programma Vive le Vélo uit waarom hij dat denkt. "In de eerste week moest Vingegaard nog wachten op Roglic. Het was niet de bedoeling dat hij voor het klassement ging rijden. Het is onwaarschijnlijk dat hij nu ineens voor het podium kan rijden na een 46ste plaats in de Vuelta vorig seizoen. Ze hadden het ook bij Jumbo-Visma niet verwacht", aldus Tankink.