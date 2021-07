Laatste bergrit is gereden: hoe ziet het algemeen klassement eruit en wie pakt de bolletjestrui?

De laatste bergrit is voorbije. Er komt nog één tijdrit aan, maar het algemeen klassement lijkt nu wel zo goed als vast te staan. Ook in het bergklassement is de strijd voorbije. Zo is ook de bolletjestrui voor Tadej Pogacar.

In het algemeen klassement lijkt het podium vast te staan. Zo heeft Tadej Pogacar nog steeds een meer dan comfortabele voorsprong op zijn concurrenten. Jonas Vingegaard volgt op de tweede plaats op 5 minuten en 45 seconden, terwijl Richard Carapaz mee op het podium staat op 5 minuten en 51 seconden. Daarna volgt al een groter gat, want Ben O'Connor is nu de verrassende nummer vier op 8 minuten en 18 seconden. Wilco Kelderman maakt de top 5 vol op 8 minuten en 50 seconden van Pogacar. De top 10 wordt verder aangevuld met Enric Mas, Alexey Lutsenko, Guillaume Martin, Pello Bilbao en Rigoberto Uran. Een serieuze val dus voor Uran, want voor de 18de etappe stond de Colombiaan nog op de vierde plaats. Bergklassement In het bergklassement is de strijd voorbij. Daar heeft Wout Poels net niet de bolletjestrui kunnen vasthouden, want door de zege van Tadej Pogacar vandaag, wint de Sloveen naast de gele trui ook de bolletjestrui. Pogacar sluit het bergklassement af met 107 punten. Wout Poels eindigt op de tweede plaats met 88 punten, terwijl Jonas Vingegaard nog derde wordt met 82 punten. Woods is vierde met 72 punten, terwijl Wout van Aert nog in de top 5 eindigt met 68 punten.