Geen Superstrijdlust voor Wout van Aert: Fransman haalt het en het is niet Alaphilippe

Met twee ritzeges is de oogst van Wout van Aert in de Tour de France al mooi. De Superstrijdlust, die is voor een andere renner. Franck Bonnamour is verkozen tot meest bedrijvige renner in deze Tour. De Fransman van B&B Hotels ging verschillende keren in de aanval.

Negen renners waren genomineerd voor de Superstrijdlust in deze Tour de France. Wout van Aert behoorde ook tot de genomineerden, aangezien hij op verschillende terreinen actief was. Andere kanshebbers op die prijs waren ook een voor de bolletjestrui strijdende Wout Poels en wereldkampioen Julian Alaphilippe, die ook in vele ritten in de ontsnapping zat. VIER KEER TOP TIEN De keuze van de Franse jury en het publiek viel uiteindelijk op Franck Bonnamour en daar valt ook wel iets voor te zeggen. Bonnamour was een baken van regelmaat in deze Tour de France door vier keer top tien te rijden, telkens na een vroege ontsnapping. Vooral in de bergen kwam Bonnamour goed voor de dag met een vijfde plaats in Tignes en in Saint-Gaudens. De 26-jarige Fransman keert dus alvast met een prijsje terug van deze Tour de France en mag zich al opmaken voor de podiumceremonie in Parijs.