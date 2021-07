Manier van Evenepoel (zonder Tour) of die van Van Aert (met Tour) het optimale: een vergelijking met Rio 2016

Remco Evenepoel bereidt zich al langer in Japan voor op de Spelen, Wout van Aert reed eerst de Tour. Bij beide aanpakken zijn er wel meerdere renners te vinden die ook deze weg volgden. Natuurlijk meer olympiërs in de koers die de Tour reden dan omgekeerd. Is dat de juiste weg of niet?

Wie uit de Tour kan komen met een verbeterde vorm, kan ook met een grotere hoop aan de start staan in Tokio. Anderzijds: wie te diep gegaan is in de Tour, mist mogelijk frisheid op de Olympische Spelen. We keren terug naar de meest recente waardemeter: de Olympische Spelen van 2016. Kwamen de renners die het best presteerden in Rio uit de Tour of niet?

WEGRIT

1. Greg Van Avermaet

Van Avermaet reed de volledige Tour en tankte daar ook vertrouwen. Hij soleerde in de vijfde etappe naar winst in Le Lioran. Daarnaast was er ook nog een vijfde plek in Lac de Payolle en een vierde plaats in Revel. Zijn goede prestaties in de Tour waren dus een voorbode voor een olympische zege.

© photonews

2. Jakob Fuglsang

Fugslang reed de volledige Tour, zonder op een gegeven moment daar echt uit te blinken. Achteraf gezien zat de Deen nog fris genoeg om een medaille te pakken op de Spelen.

3. Rafal Majka

Majka reed de volledige Tour en was ook nog eens zeer bedrijvig in Frankrijk. In liefst drie etappes eindigde de Pool derde. Het dichtst bij een ritzege kwam Majka in Culoz, waar hij als tweede over de streep reed. Wel succes was er in het bergklassement: Majka stond in Parijs op het podium in de bolletjestrui. Zijn goede prestaties in de Tour waren dus een voorbode voor een olympische medaille.

4. Julian Alaphilippe

Alaphilippe reed de volledige Tour. Hij was tweede in de tweede rit, vijfde in de vijftiende rit en vierde in de twintigste rit. Geen etappezege voor hem, maar wel tekenen van een goede vorm. Die was een voorbode van een gooi naar een olympische medaille.

© photonews

5. Joaquim Rodríguez

Rodríguez reed de volledige Tour. Hij werd vierde in rit vijf, derde in rit acht en tweede in rit negentien. Ook in zijn geval waren die ereplaatsen de voorbode voor een topvijfnotering in Rio.

TIJDRIT

1. Fabian Cancellara

Cancellara reed de Tour. Werd zesde in de zestiende etappe en stapte na 17 ritten af.

2. Tom Dumoulin

Dumoulin reed de Tour en behaalde twee ritzeges. Eén van die twee overwinningen kwam er dus in een tijdrit. Dumoulin wist dus dat hij klaar was voor de olympische tijdrit en gaf op in de negentiende etappe.

© photonews

3. Chris Froome

Froome reed de volledige Tour en kroonde zich in Parijs tot eindwinnaar. Ook behaalde hij twee ritzeges. Eén van die overwinningen kwam er in een tijdrit. Froome wist dus dat hij klaar was voor de olympische tijdrit.

4. Jonathan Castroviejo

Castroviejo reed de Tour niet.

5. Rohan Dennis

Dennis reed de Tour. In de dertiende etappe, een tijdrit, werd hij vijfde. Een voorbode voor opnieuw een topvijfnotering in de olympische tijdrit. Na zestien ritten stapte Dennis af in de Tour.