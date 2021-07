19-jarige Nieuw-Zeelander verlaat opleidingsploeg Jumbo-Visma per direct voor UAE

Finn Fisher-Black en UAE sloten een overeenkomst tot het einde van 2024. "Met zo'n diverse groep zal ik prima gedijen in de sfeer rond de ploeg. De stap naar de WorldTour zetten en mijn niveau en ritme vinden, zal tijd kosten. Ik hoop dat ik op termijn iets kan betekenen voor de kopmannen en ook mooie overwinningen kan behalen", uit Fisher-Black zijn verwachtingen voor de toekomst.

Onlangs maakte de jonge renner overigens al indruk door vierde te eindigen in de Baloise Belgium Tour. Binnenkort maakt hij in Spanje zijn debuut voor UAE. Fisher-Black zal immers aan de start verschijnen van de Ordizia Klasika.

✍️ | We are delighted to announce the signing of @finnfisherblack 🇳🇿!



The 19-year old joins Emirati squad immediately and is set to make his debut at the Ordizia Klasika in Spain.



Story👉https://t.co/dGO6taib4c



Great to have you with us, Finn!#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/twGJGiPohT