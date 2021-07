Opsteker tijdens revalidatie na zware val: Italiaan tekent bij Trek-Segafredo tot einde 2023

Doorzetten tijdens een revalidatie gaat beter met de steun van je ploeg. Bij Trek-Segafredo geloven ze alleszins nog heel hard in Jacopo Mosca. De Italiaan heeft tot het einde van 2023 bijgetekend. Momenteel is Mosca buiten strijd na een valpartij.

Een valpartij tijdens het Italiaans Kampioenschap zette hem voor onbepaalde tijd aan de kant. De diagnose was immers erg zwaar: een gebroken sleutelbleen, een klaplong, gebroken ribben, noem maar op... Het houdt Trek-Segafredo niet tegen om samen met Mosca de toekomst tegemoet te zien.

EERDER AKKOORD NOG MET JAAR VERLENGD

Na de Giro van 2021 vertelde teambaas Guercilena hem dat hij hem nog langer wilde houden dan de eerder gesloten contractverlenging tot 2022 uitwees. "We hebben die contractverlenging verlengd tot 2023. Niet omdat hij het gevraagd heeft, maar omdat hij het verdient. Er zijn maar een handvol betrouwbare en waardevolle renners zoals hij."

Voor zijn val was Mosca dan ook prima bezig. De 27-jarige renner was vierde in een rit in de Coppi e Bartali en twee keer derde in de Route d'Occitanie.