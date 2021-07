Belgische renner van Intermarché-Wanty-Gobert neemt leiding over in sprintkwalificaties na sterke prestatie in koninginnenrit

De Belgische renner van Intermarché-Wanty-Gobert staat dankzij zijn goede prestatie in de koninginnenrit nu op de zesde plaats in het algemeen klassement. Door zijn prestaties doorheen de rit, heeft Quinten Hermans nu ook de leiding in de sprintkwalificaties te pakken.

Quinten Hermans is 6th GC & leads the sprint classification of @tourdewallonie 🇧🇪 after an impressive team effort in the queen stage 👏 pic.twitter.com/aqU5lfmLhS