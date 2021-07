"Haal die kamelendrijvers in"-gate in Duitsland, Rick Zabel doorbreekt stilte: "Schaam me voor uitspraken bondscoach"

De racismerel op de Spelen houdt ook Rick Zabel bezig. "Haal die kamelendrijvers in", riep Duits bondscoach Moster naar Arndt, die in de tijdrit aan een achtervolging op een Eritreeër en een Algerijn bezig was. Zabel veroordeelt de uitspraken van de bondscoach.

Moster werd wegens zijn uitspraken naar huis gestuurd, maar blijkbaar willen nog niet heel veel atleten in Duitsland zich uitspreken over de zaak. "Langs de ene kant begrijp ik de sporters die angst hebben om zichzelf in de vuurlinie te plaatsen en vanwege hun mening zouden riskeren om niet meer geselecteerd te worden voor een WK, EK of Olympische Spelen", schrijft Zabel op Instagram. Het is echter nodig om de stilte te doorbreken, meent Zabel. "Ik vind het toch jammer dat niemand een stelling inneemt. "Ook al ben ik zelf niet op de Olympische Spelen, ik schaam me voor de uitspraken van de bondscoach en ook voor de flauwe verontschuldiging na de tijdrit." Dit bericht bekijken op Instagram Rick Zabel (@rickzabel)