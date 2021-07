20-jarig piste-en tijdrittalent gaat stage lopen én neoprof worden bij Ineos Grenadiers

Bij Ineos verwelkomen ze opnieuw een wielertalent. Een 20-jarige tijdritspecialist, die op de piste ook al zijn strepen heeft verdiend, gaat bij Ineos koersen. Zijn naam: Luke Plapp. De Australiër zal in 2022 als neoprof aan de start van het wegseizoen staan.

Dat zal Plapp dus kunnen doen bij Ineos. Hij zal overigens al vanaf heden bij de ploeg terecht kunnen: vanaf 1 augustus koerst Plapp tot het einde van het jaar als stagiair voor Ineos. "In de eerste jaren zal het draaien om leren wat je goed kan, wat me ligt en welke rol ik kan spelen binnen de ploeg", zegt Plapp op de site van zijn nieuwe werkgever.

MEDAILLES OP WK'S BIJ JUNIOREN

Op de piste is Plapp ondanks zijn jonge leeftijd reeds Australisch kampioen in de individuele achtervolging en de ploegenachtervolging. In de puntenkoers en de madison werd hij wereldkampioen bij de junioren. Op de weg was hij in diezelfde categorie in 2018 goed voor een zilveren medaille op het WK tijdrijden. In 2021 werd Plapp voor het eerst bij de grote jongens Australisch tijdritkampioen.

"Ik kijk naar andere renners die met succes de overgang van de piste naar de weg gemaakt hebben", legt Plapp uit. "Je kijkt naar iemand als G (Thomas, red.), die van pisterenner omgevormd is tot groterondewinnaar. Ik hou van de aerodynamica op de weg."