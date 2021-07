Ambitieuze Harm Vanhoucke heeft hoop voor slotdag in Tour de l'Ain: "Ziet er goed uit in het klassement"

Een goede Harm Vanhoucke is in de Tour de l'Ain niet beloond met een ritzege. In het klassement zijn er echter wel nog mogelijkheden. Vanhoucke finishte derde in de tweede rit en dat is ook zijn plek in het klassement. Vanhoucke staat slechts zes seconden achter leider Zimmermann.

"Het was een korte, maar zware etappe", blikt Vanhoucke terug op de tweede rit in de Tour de l'Ain. "Na de eerste beklimming ontplofte de koers. Het was als een juniorenkoers, met constant aanvallen en een gebrek aan controle."

In de finale was het kwestie om de boot niet te missen. "Nadat vier renners ontsnapten, kon ik nog net de kloof dichten voor de voet van de laatste klim. We werkten met ons vijven goed samen. Ik ben blij dat we voorop konden blijven."

"Going into the final stage tomorrow, we need to be ambitious. The team is going really strong and we need to aim for the highest result possible!"



Enkel Zimmermann kwam nog terug van achteruit en won de rit. Met enkel nog de koninginnenrit voor de boeg, durft Vanhoucke te dromen. "Met een derde plaats ziet het er goed uit in het klassement. We moeten ambitieus zijn. De ploeg is heel sterk en we moeten voor het hoogst mogelijke resultaat gaan!"