Zilveren medaillewinnaar Wout Aert neemt helikopter om opnieuw thuis te geraken

Wout van Aert is door het behalen van zijn zilveren medaille in de wegrit één van de Belgische helden op de Olympische Spelen. Die Spelen, die laat Van Aert nu stilaan achter zich. Om thuis te geraken, kon hij beroep doen op een apart transportmiddel.

Zoals steeds houdt Wout van Aert zijn volgers via Instagram op de hoogte van wat er te gebeuren staat. De terugkeer naar huis van in Tokio kon opgedeeld worden in verschillende delen. "Het laatste deel van een lange reis huiswaarts", schrijft Van Aert bij een foto waarop hij te zien is in een helikopter. "Vleugels nodig."

SPONSOR PLEZIEREN

ISEA Sport Management, Red Bull en echtgenote Sarah De Bie hebben vermoedelijk de helikoptervlucht geregeld. Van Aert bedankt hen allen alleszins. "Bedankt voor de mooie verrassing", klinkt het. Van Aert pleziert zijn sponsor nog door in beeld een blikje Red Bull open te doen. Komt wel goed dus, met die vleugels.

Met een tweede plaats in de wegrit en een zesde plaats in de tijdrit was Wout van Aert veruit de beste Belg op de Spelen in het wegwielrennen. Na even te bekomen van zijn deelname, kan hij zijn pijlen richten op nog een ander groot doel uit het najaar: het WK in eigen land.