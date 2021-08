📷 Bora-Hansgrohe komt met update na valpartij van drie renners in Clasica San Sebastian

De Duitse ploeg zag in de finale van de Clasica maar liefst drie renners onderuit gaan: Wilco Kelderman, Matteo Fabbro en Giovanni Aleotti ten val komen.

De ploeg kwam nu met een medische update. “Aleotti liep van de drie renners de meeste schade op. De Italiaan kampt met een kleine voetblessure en wordt behandeld door de ploegarts”, klinkt het.

“Naar verwachting kunnen Fabbro, Kelderman en Aleotti morgen ‘gewoon’ in actie komen tijdens in het Circuito de Getxo. Samen met Ide Schelling, Patrick Gamper, Patrick Konrad en Cesare Benedetti vormen zij de selectie”, klinkt het nog.

#Klasikoa

Big crash on the wet roads for three of our riders. More to follow... pic.twitter.com/Z0CntEEolg