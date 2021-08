UAE heeft ook voor de sprints een grote naam erbij: Ackermann heeft zijn contract getekend

UAE gaat zich ook in de sprints volop mengen. Het geeft de Duitser Pascal Ackermann een contract voor twee jaar. De huidige ploeg van Ackermann, Bora-Hansgrohe, had eerder al bekendgemaakt dat de wegen van de Duitse formatie en de renner zouden scheiden.

Nu is dus ook de volgende werkgever van Ackermann bekend: Team UAE. Dat bulkt al van het groterondetalent voor het werk bergop. Met Ackermann heeft de ploeg uit de Emiraten nu ook een sprinter beet waar het in de massasprints mee wil scoren. Het heeft uiteraard al Gaviria in de rangen, maar die kende de laatste jaren niet zijn beste periode.

TEAMPLAYER

Bovendien is het nog uitkijken wat UAe met Gaviria van plan is, want diens contract loopt af. Ook Ackermann is bezig aan een wat ongelukkig seizoen. Bij UAE wil de Duitser opnieuw aanknopen met zijn beste niveau. "Dit is een speciale stap in mijn carrière. Ik hoop op vele successen. Anderzijds ben ik ook altijd al een teamplayer geweest. Ik zal ook hard werken voor anderen als dat nodig is."

Met Pogacar kan UAE de komende jaren voor eindwinst in de Tour blijven gaan. Met Ayuso heeft het nog een ander groot talent voor het rondewerk en onlangs legde het ook João Almeida vast. Met het binnenhalen van Ackermann staat UAE er nu ook goed voor op de vlakke parcoursen.