Trek-Segafredo neemt heel wat thuisrijders, waaronder ex-wereldkampioen, mee naar de Ronde van Denemarken

Trek-Segafredo heeft maandag haar selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Denemarken. Heel wat renners van de ploeg mogen het in eigen land proberen, want met Kamp, Skjelmose Egholm en Pedersen zitten maar liefst vier Deense renners in de selectie.

De uitschieter in de selectie van Trek-Segafredo voor de Ronde van Denemarken, is uiteraard Mads Pedersen. De Deense renner heeft dit seizoen nog niet veel prijzen bij elkaar kunnen rijden, maar hij is wel de ex-wereldkampioen en won onder meer al Gent-Wevelgem. Daarnaast zijn er met Kamp, Skjelmose en Egholm nog drie andere Denen bij die zichzelf mogen tonen in hun thuisland. De selectie wordt verder aangevuld met Julien Bernard, Michel Ries en de sprinter Matteo Moschetti. It’s a Danish affair at the Tour of Denmark, starting tomorrow 🇩🇰 #PNDKR21 pic.twitter.com/yU9zgf5xDy — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 9, 2021