Egan Bernal hoopt in de Vuelta zijn droom te kunnen waarmaken: "Het is het grootste doel in mijn carrière"

Team INEOS Grenadiers start met heel wat sterke renners in de Vuelta. Zo kunnen ze voor eindwinst gaan met Egan Bernal, Richard Carapaz of Adam Yates. Bernal hoopt alvast zelf zijn grote droom te kunnen waarmaken.

Zo wil Bernal de drie grote rondes winnen en enkel de Vuelta ontbreekt nog op het lijstje. "De drie grote rondes winnen is een droom. Het is het grootste doel in mijn carrrière", legde de Colombiaanse klimmer uit op de persconferentie en staat te lezen bij Cyclingnews.

Toch weet Bernal niet goed wat hij ervan moet verwachten. "Het is de eerste keer dat ik twee grote rondes rij in één seizoen. Ik weet dus niet hoe mijn lichaam gaat reageren. Ik voel mij goed, maar ik wil niet te veel druk op mijzelf leggen. We zullen wel zien wat er komt en als er een kans is, ga ik zeker proberen winnen", aldus Bernal.