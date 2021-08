Nieuwe Nederlandse overwinning: renster van Jumbo-Visma rondt vlucht af en boekt eerste Worldtour-overwinning

In de Ronde van Noorwegen heeft de Nederlandse Riejanne Markus de tweede etappe gewonnen. De renster van Jumbo-Visma toonde zich de sterkste na een lastige etappe.

De vluch van de dag was niet gegeerd in Noorwegen. De twee dames die er voor gingen, kregen ook niet veel voorsprong. Wanneer het gat op 45 kilometer nog zo'n driekwart minuut was, besloot Riejanne Markus naar voren te trekken.

In de laatste 20 kilometer besloot ze ook haar medekompanen achter zich te laten met een vinnige versnelling. Het peloton deed nog wat het kan en kwam dicht tot bij de Nederlandse, maar uiteindelijk lukte het Markus toch om het peloton net voor te blijven. Goed voor de eerste WorldTour-overwinning van Markus.

De dames trekken zaterdag de bergen in voor een etappe van 145 kilometer. De eerste 135 kilometer zijn vlak, dan staat er een col van 10,5 kilometer op het programma richting finish. Na haar overwinning in San Sebastian, is Annemiek van Vleuten ook nu topfavoriete zaterdag.