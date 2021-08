Primož Roglič drukt onmiddellijk zijn stempel op de Vuelta: "Het is gek dat het zo goed van start gaat voor mij"

Wel, wat een start voor Primož Roglič in de Vuelta! Na zijn tijdritzege op de Spelen tipten velen hem ook als kandidaat-ritwinnaar in de eerste tijdrit in de Vuelta. Je moet het dan nog altijd doen, want ten slotte was deze tijdrit heel wat korter.

Met slechts één andere klassementsman in de top tien deed Roglič meteen een aardige zaak. "Ja, het is gek dat het zo goed van start gaat voor mij. Het is duidelijk dat mijn inspanning volstond. Ik ben zeker blij met deze uitslag."

SUPERZWAAR

De tijdrit in Burgos was slechts zeven kilometer lang, maar er zat wel een klimmetje in. "Het was wel superzwaar. Je was blij dat er niet meer kilometers volgden als je over de streep kwam." In dit kortere werk is er haast geen tijd om te recupereren. "Het is gewoon voluit gaan van start tot finish."

Het is dan ook moeilijk in te schatten waar Roglič het juist het beste deed. "Ik weet niet op welke stukken ik juist deze tijdrit gewonnen heb, ik was niet op de hoogte van tussentijden. Het is een feit dat je snel genoeg naar boven moet rijden en dan goed moet dalen en de bochten goed moet aansnijden. Ook op het vlakke moet je vol gaan."

GENIETEN VAN LEIDERSTRUI

Gaat de Sloveen nu proberen om de rode leiderstrui te houden tot het einde van de Vuelta? " We zullen zien. Het is een mooie start. Hopelijk kunnen we er de volgende dagen met de ploeg van genieten."