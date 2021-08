Ineos en Jumbo-Visma kennen geen vlekkeloze eerste Vuelta-dagen

Een nieuw duel Jumbo-Visma vs Ineos: zo werd de Vuelta van '21 aangekondigd. Roglič zou zijn derde opeenvolgende Vuelta winnen of anders zou Bernal of Carapaz de eindzege pakken. Dit is misschien de kans voor een andere ploeg om te verrassen, want bij de vernoemde teams loopt niet alles op wieltjes.

Bij Jumbo-Visma is het wel duidelijk dat de kopman, Primož Roglič, helemaal in orde is. De Sloveen bouwt voort op zijn op de Olympische Spelen hervonden vorm. Zo is voorwaarde nummer 1 wel ingevuld bij de Nederlandse formatie. Want als je kopman niet goed genoeg is, kan je weinig beginnen. Bij Jumbo-Visma is die dat wel.

© photonews

Toch is niet alles peis en vree. In de eerste bergrit werd Roglič immers al geïsoleerd. De omstandigheden waren er niet naar om veel tijd te nemen, maar in andere ritten kan dat wel zo zijn. Vooral het vroegtijdig afhaken van Kuss viel op. Die heeft wel de kwaliteiten om beter te doen. In elk geval was Roglič de enige van zijn ploeg die nog mee was op een moment dat andere teams nog meerdere renners bij de favorieten hadden.

© photonews

Bij Ineos zitten ze nog met meer kopzorgen. Egan Bernal kreeg in de tijdrit 27 seconden aan zijn broek. En dit op een afstand van 7 kilometer. Het is zeer de vraag of van Bernal verwacht mag worden dat hij na zijn coronabesmetting kan strijden voor een goed klassement in een grote ronde. Het is bemoedigend dat hij op de Picon Blanco standhield en zo behoorlijk geklasseerd staat, maar de openingstijdrit was een veeg teken.

© photonews

Kan Richard Carapaz dan de rol van kopman op zich nemen? Daar lijkt het helemaal niet op, want die verloor maandag al een minuut op de andere klassementsmannen. Het behalen van de olympische titel moet wel iets met hem gedaan hebben. Er ook nog de Vuelta bijnemen, kan de uitdaging te veel zijn voor de Ecuadoriaan.

Ze hebben bij Ineos ook nog wel Adam Yates achter de hand. Die staat door tijdsverlies na een val achter Bernal in de stand, maar gaf op de Picon Blanco wel een nog frisse indruk. De Brit moet nog in staat zijn tot meer aanvallen tijdens deze Vuelta. Maar of hij goed genoeg is om mee te strijden voor de prijzen? Dat heeft hij in het verleden nog nooit echt kunnen tonen. Werk aan de winkel dus voor de topteams.