Cofidis pakt eerste rit in Tour du Limousin, Belg op derde plek

De eerste etappe van de Tour du Limousin is gewonnen door Christophe Laporte. Hij is meteen ook de leider in deze rittenkoers.

Romain Cardis, Julien Antomarchi, José Manuel Diaz en Mikel Alonso gingen er al na 25 kilometer van door. Cofidis organiseerde de achtervolging en haalde alles en iedereen op 60 kilometer van het einde in. Er kwamen wat aanvallen, maar de voorsprong bleef telkens beperkt. In de sprint bergop was het Christophe Laporte die de zege binnenhaalde. Tom Paquot werd derde. Classement de l’étape 1 du #TDL2021:



🥇@LAPORTEChristop (@TeamCOFIDIS)

🥈@DorianGodon (@AG2RCITROENTEAM)

🥉@Tom_paquot (@bingoalpauwels)



📸Zoe Soullard pic.twitter.com/Td0IZ1rHdx — Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle-Aquitaine (@tourdulimousin) August 17, 2021