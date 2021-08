Giullo Ciccone moest terrein prijsgeven op favorieten in Vuelta: "Weer een zware dag"

Ciccone verloor in de korte slotklim 25 seconden op Roglic. Hij zag de concurrenten voor het podium wat van hem weglopen.

De 26-jarige Italiaan van Trek-Segafredo zat niet goed gepositioneerd. “Aan de voet van de klim zat ik te ver van achter. Om dan terug te komen op zo'n explosieve klim is niet makkelijk”, vertelt Ciccone.

Hij werd twaalfde in de rit en blijft zevende in de klassering, op 58 seconden. “Na een nerveuze etappe door de wind en de valpartij van onder meer Alex Kirsch, was er niemand om mij vooraan te houden. Het is echter geen drama. Morgen wordt weer een zware dag, dus laten we vooruit kijken.”