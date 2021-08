🎥 Damiano Caruso rondt lange solo af in negende etappe van Ronde van Spanje

Op de Alto Collado Venta, op ruim 60 kilometer van het einde, ging Damiano Caruso in de aanval. Niemand haalde hem nog terug.

Op de Alto de Velefique, de slotklim van de dag, moesten alle favorieten Primoz Roglic laten gaan. Enkel Mas kon hem nog volgen. Zij werden tweede en derde op een minuut van Caruso.

Roglic pakte nog 6 bonificatieseconden, waardoor hij nu 28 seconden voorsprong heeft op Mas. Lopez is derde op 1 minuut 21 seconden.

🏁 - 57 km | Etapa 9 - Stage 9 | Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21



🏔️ @CarusoDamiano corona en solitario el Alto Collado Venta Luisa con casi dos minutos



🇮🇹 Caruso from @BHRVictorious leads solo in the Alto Collado Venta Luisa with almost two minutes!@loterias_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/apa9HzHsqJ