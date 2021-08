Enric Mas doet mee voor podium in Vuelta en ambieert nog meer: "Op slotklim de evenknie van Roglic"

Enric Mas rijdt beter in de Vuelta dan in de Tour. Voorlopig doet Mas het uitstekend en is het podium zeker realistisch in de Vuelta. In de bergrit voor de eerste rustdag werd Mas tweede. Dat is ook de plek die hij bekleedt in het klassement.

"Het is lang geleden dat ik mij nog zo goed gevoeld heb op de fiets", bevestigt Mas dat de vorm goed is. "Ik moest proberen om op de slotklim de anderen achter te laten en gaten te slaan. Ik had niet het gevoel dat ik Roglic op de knieën kreeg. We gingen beiden voluit." SAMENWERKING MET ROGLIC Mas nam wel wat meer initiatief. "Ook al ging er meer uit van mijn beurten op kop, dat kwam enkel door het feit dat ik afstand moest nemen van de concurrenten. Hij is de leider, hij hoeft dus niet volop mee te rijden, maar hij werkte toch mee. Dat was goed voor ons beiden. Ik ben blij dat ik, op deze klim tenminste, de evenknie van Roglic." Enric Mas neemt niet zomaar genoegen van de tweede plaats. De Spanjaard droomt van de leiderstrui. Hij staat momenteel op 28 seconden van Roglic. "We hebben Roglic niet kunnen uittellen, maar zullen dat wel proberen in het vervolg van de race."