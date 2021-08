Allen tegen één: INEOS wil Primoz Roglic nog de rode trui afnemen

Met Egan Bernal en Adam Yates, beiden op ongeveer twee minuten in de stand, wil INEOS nog een gooi doen naar de rode trui in de Vuelta.

INEOS wil het Roglic nog moeilijk maken, maar de afsluitende tijdrit zou dan wel eens een probleem kunnen zijn. "Primoz Roglic heeft in deze eerste week nog geen enkel moment van zwakte getoond. Hij heeft deze Ronde van Spanje al tweemaal gewonnen en hij is momenteel één van de beste renners van de wereld. Afwachten of we nog een kans gaan krijgen om hem uit de rode leiderstrui te rijden", zegt de Colombiaan Egan Bernal.

Bernal heeft niet echt een goed gevoel in deze Ronde van Spanje. “Ik heb de kans nog niet gehad om aan te vallen. Dat moet je doen als de benen meewillen, nu is dat nog niet het geval. Toch blijf ik vertrouwen hebben in een goede afloop. Ik kan mijn eigen tempo rijden en behaal wel fraaie uitslagen. Ik won dan nog geen etappe, ik speel wel mee met de beteren. Ik wil zeker nog plaatsen goedmaken in het klassement. Ik heb het gevoel dat ik mijn juiste ritme aan het vinden ben. Dat laten mij data toch ook uitschijnen."

Yates verloor dan weer veel tijd toen hij opgehouden werd na een valpartij. “Met deze conditie moeten we nog wat kunnen uitrichten in de komende twee weken. Maar op de slotdag is er nog een individuele tijdrit. Roglic is daarin een meester. Wie deze Vuelta wil winnen zal die tijdrit misschien wel moeten aanvatten met een voorsprong van minstens twee minuten", zei Adam Yates nog.